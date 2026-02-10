martedì 10 Febbraio 2026

Malore per lo chef di Vance, Bertolaso: “Al pronto soccorso olimpico con ‘solo’ 10 macchine di scorta, curato come tutti”

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia riferisce anche del caso di Norovirus scoppiato al Villaggio Olimpico di Milano

di Nicola MenteData pubblicazione: 10-2-2026 ore 16:43Ultimo aggiornamento: 10-2-2026 ore 16:44

MILANO – La sanità olimpica “sta reggendo alla grande”, così come “le strutture qui di Milano”. Lo ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine della seduta odierna del consiglio regionale straordinario dedicata alla sanità. “C’era anche lo chef del vicepresidente Usa Vance che è dovuto andare a farsi controllare al pronto soccorso olimpico perché aveva avuto un piccolo problema di salute, si è presentato con ‘solo’ 10 macchine di scorta, ma è stato comunque gestito e trattato come stiamo facendo con tutti”, ha aggiunto.

Bertolaso ha quindi richiamato il caso di norovirus scoppiato nel Villaggio Olimpico di Milano: “Abbiamo avuto qualche piccolo problema virale con alcune ragazze che giocano a hockey, che è stato gestito alla grande: la nostra Ats e il nostro servizio di epidemiologia hanno dato il proprio contributo per evitare che questa possibile infezione potesse diffondersi, perché il virus interessato è altamente contagioso, ed è stato immediatamente bloccato, quindi anche lì c’è stato un bel lavoro di squadra”.

