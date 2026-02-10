Malore per lo chef di Vance, Bertolaso: “Al pronto soccorso olimpico con ‘solo’ 10 macchine di scorta, curato come tutti”

MILANO – La sanità olimpica “sta reggendo alla grande”, così come “le strutture qui di Milano”. Lo ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine della seduta odierna del consiglio regionale straordinario dedicata alla sanità. “C’era anche lo chef del vicepresidente Usa Vance che è dovuto andare a farsi controllare al pronto soccorso olimpico perché aveva avuto un piccolo problema di salute, si è presentato con ‘solo’ 10 macchine di scorta, ma è stato comunque gestito e trattato come stiamo facendo con tutti”, ha aggiunto.

Bertolaso ha quindi richiamato il caso di norovirus scoppiato nel Villaggio Olimpico di Milano: “Abbiamo avuto qualche piccolo problema virale con alcune ragazze che giocano a hockey, che è stato gestito alla grande: la nostra Ats e il nostro servizio di epidemiologia hanno dato il proprio contributo per evitare che questa possibile infezione potesse diffondersi, perché il virus interessato è altamente contagioso, ed è stato immediatamente bloccato, quindi anche lì c’è stato un bel lavoro di squadra”.