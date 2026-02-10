Maran eletto presidente della Commissione ambiente al Parlamento Ue: “Il green deal è il freedom deal per l’autonomia energetica”

STRASBURGO – “Il Green Deal non è solo una strategia ambientale, ma un vero e proprio Freedom Deal, perché garantisce all’Europa autonomia, sicurezza energetica e libertà nelle scelte future”. Lo ha dichiarato Pierfrancesco Maran, appena eletto presidente della Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo. “È per me un grande onore guidare una delle commissioni più importanti dell’Eurocamera, che si occupa di temi che toccano direttamente la vita quotidiana dei cittadini”, ha spiegato Maran, ricordando come il cambiamento climatico renda sempre più evidente la fragilità del territorio. “Quanto stiamo vivendo in Italia in questi giorni, dalla fauna di Niscemi al ciclone Harry, ci ricorda l’urgenza di investire in prevenzione, cura del suolo e nella lotta all’eccessivo surriscaldamento del pianeta”. Nel suo intervento, il neo presidente Envi ha sottolineato anche il contesto geopolitico attuale. “Viviamo una fase internazionale critica, con la Russia da un lato e il cambiamento di atteggiamento dei nostri alleati dall’altro. Per questo l’Europa deve diventare indipendente dal punto di vista energetico. Il Green Deal ci aiuta moltissimo: investire sulle rinnovabili significa rafforzare la nostra autonomia strategica”. Maran ha ricordato inoltre che la commissione Ambiente si occupa anche di sicurezza alimentare, uso dei pesticidi e qualità del cibo. “Sono tutte questioni che incidono direttamente sulla salute e sulla vita dei cittadini. Per questo dobbiamo ridurre la distanza tra l’Europa e le persone, facendo in modo che le decisioni non siano calate dall’alto ma condivise con chi poi le deve attuare”.

Un passaggio centrale è stato dedicato al consumo di suolo e al modello produttivo italiano.

“Per il nostro Paese il consumo di suolo è una questione cruciale: non solo dobbiamo ridurlo, ma dobbiamo usarlo meglio. In territori come il Veneto e la Pianura Padana siamo nel pieno di un cambio di modello industriale e agricolo”. Ha concluso Maran: “La sfida è accompagnare queste trasformazioni rendendo il modello produttivo meno impattante dal punto di vista ambientale, ma anche più redditizio economicamente”.