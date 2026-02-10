Tumori del sangue, l’impatto dell’ambiente e degli stili vita nel libro dell’Ail

ROMA – L’importanza dei fattori ambientali nello sviluppo dei tumori, in particolare di quelli onco-ematologici, è oggi riconosciuta come una delle principali sfide sanitarie e sociali, accanto ai tradizionali determinanti biologici e demografici. L’esposizione a inquinanti, sostanze chimiche e contaminanti ambientali, spesso combinata a stili di vita non salutari, contribuisce infatti ad aumentare il rischio oncologico, rendendo urgente un approccio integrato alla prevenzione. In questo contesto si inserisce il volume ‘L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologico’, che raccoglie gli atti del Convegno Nazionale Ail 2024, presentato oggi a Roma presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, si è svolto su iniziativa dell’onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, con il patrocinio dell’Intergruppo Parlamentare One Health.

AMBIENTE E STILI DI VITA ELEMENTI CENTRALI DI UNA STRATEGIA DI PREVENZIONE INTEGRATA

Il rapporto evidenzia come “l’aumento dell’incidenza dei tumori non sia legato solo all’invecchiamento della popolazione, ma anche a fattori di rischio ambientali modificabili- hanno fatto sapere gli esperti- quali l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, le polveri sottili, i pesticidi, i solventi industriali e i metalli pesanti”. Pur nella difficoltà di stabilire relazioni causali dirette, dunque, emerge una crescente convergenza di studi epidemiologici che collegano l’ambiente degradato ad un aumento delle patologie onco-ematologiche. Accanto ai fattori ambientali, il volume affronta il tema degli stili di vita, sottolineando il “ruolo di alimentazione, attività fisica, fumo, consumo di alcol e gestione dello stress” nel modulare il rischio e il decorso della malattia. Il messaggio conclusivo, secondo gli esperti, è chiaro: ambiente e stili di vita sono elementi centrali di una strategia di prevenzione integrata, che “deve affiancare la ricerca e le cure, coinvolgendo istituzioni, cittadini e sistema sanitario in una visione condivisa di tutela della salute collettiva”.

Alla presentazione del volume hanno partecipato, oltre allo stesso On. Ciocchetti, Aurelio Angelini, sociologo dell’ambiente e curatore del rapporto; Adriano Venditti, direttore del dipartimento di Onco-Ematologia della Fondazione Policlinico Tor Vergata; Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL. Sono intervenuti, inoltre, l’on. Luana Zanella, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali; la senatrice Elena Murelli, segretario della Presidenza del Senato; l’on. Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, e l’On. Ylenja Lucaselli, presidente del Collegio d’Appello della Camera e membro della V Commissione Bilancio.