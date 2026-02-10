Olimpiadi 2026: Short Track, Italia d’oro nella staffetta mista (e terza nel medagliere totale), Arianna Fontana fa il tris

di Marco Melli e Redazione

ROMA – L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista dello short track. All’Ice Skating Arena di

Milano gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno battuto in finale Cina, Canada e Belgio.

È LA DECINA MEDAGLIA CONQUISTATA DAGLI AZZURRI

La decima medaglia dell’Italia a Milano Cortina 2026 coincide con lo storico oro della staffetta mista di short track, che si conferma sul podio olimpico, migliorando l’argento di Pechino 2022. Il quartetto azzurro, composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha dominato la finale disputata sulla distanza dei 2.000 metri. A mettersi al collo la medaglia sono anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impiegati sul ghiaccio milanese rispettivamente nella prima semifinale e nella batteria d’apertura dei quarti di finale che ha visto l’Italia arrivare seconda alle spalle dei Paesi Bassi. Nel penultimo atto, poi, il team azzurro è riuscito a tagliare il traguardo davanti a Cina, Paesi Bassi e Francia, staccando così il pass per la finale A riservata alle migliori quattro Nazionali.

Nell’atto conclusivo l’Italia è salita al comando nel quinto giro, consolidando il vantaggio su Canada (argento) e Belgio (bronzo). Si tratta del quarto oro per l’Italia nello short track nella storia olimpica. Un trionfo a squadre che ha un sapore ancora più speciale per Arianna Fontana, l’atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi Invernali, che, a 20 anni dal bronzo di Torino 2006 nella staffetta femminile, si mette al collo la 12esima medaglia (tre ori, quattro argenti, cinque bronzi) in carriera, una sola in meno dello schermidore Edoardo Mangiarotti, che detiene il primato di sportivo italiano più medagliato (sei ori, cinque argenti e due bronzi) di tutti i tempi, considerando anche le edizioni a cinque cerchi estive.

PER ARIANNA FONTANA TERZO ORO OLIMPICO

Nel medagliere totale, che registra i risultati di 22 delle 116 gare in programma, l’Italia è terza, dopo Norvegia e Svizzera. Due gli ori, altrettanti gli argenti e 6 le medaglie di bronzo conquistate, per ora. Arianna Fontana è il terzo oro olimpico e 12esima medaglia in totale. A un passo dal record di Edoardo Mangiarotti e dall’olimpo dei campioni.

(photo credit: Italia team/ fb)