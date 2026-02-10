Viganotti Events lancia il nuovo sito istituzionale

ROMA – In coincidenza con l’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Viganotti Events presenta il nuovo sito istituzionale che racconta il metodo sviluppato in 23 anni di gestione eventi corporate, fieristici e istituzionali per aziende italiane e internazionali.

Il nuovo www.viganottievents.it è una piattaforma pensata per decision maker che cercano affidabilità operativa in contesti dove ogni dettaglio conta: dall’accoglienza dei partecipanti alla gestione delle segreterie organizzative, dalla selezione del peronale qualificato al coordinamento dei flussi.

Cuore del progetto è un metodo strutturato sviluppato in 23 anni che Viganotti Events applica in ogni fase del progetto: dalla selezione del team all’esecuzione sul campo. Un approccio che trasforma la complessità operativa in esperienza fluida per il cliente.

Cristina Viganotti

“Nel settore eventi molti competono sul costo o sulla velocità”, spiega Cristina Viganotti, Founder & CEO. “Noi abbiamo costruito la nostra reputazione sulla continuità: clienti che tornano, progetti che si ripetono, relazioni che durano anni. Il nuovo sito racconta questo metodo a chi cerca un partner affidabile per eventi dove non ci si può permettere errori.”

Viganotti Events è certificata ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, standard particolarmente rilevante nel contesto Milano 2026 e per aziende con policy ESG strutturate.

I numeri: oltre 1.200 eventi gestiti in 23 anni, presenza operativa su tutto il territorio nazionale. Un track record che si spiega con metodo, preparazione e visione di lungo termine.

Il nuovo sito è online per chi cerca un partner, non un fornitore.

VIGANOTTI EVENTS

Fondata nel 2003, Viganotti Events è specializzata nella gestione di personale qualificato, segreterie organizzative e customer experience per eventi corporate, fieristici e istituzionali. Opera da Milano su tutto il territorio nazionale al servizio di aziende italiane e internazionali. Ha sviluppato l’Etica della Presenza® come metodo proprietario applicato a ogni progetto. Certificata ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi.