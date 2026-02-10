Olimpiadi 2026, Sofia Goggia scivola e cade, poi i messaggi con Lindsey Vonn: “Non se lo meritava”

CORTINA – “Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus di domenica scorsa, nonostante mi sentissi molto bene in riscaldamento, non ho ricreato l’adrenalina da gara. Ho patito forse un po’ mentalmente la discesa di due giorni fa. Mi dispiace per Lara (Della Mea, ndr), le ho precluso la possibilità di provare lo slalom. Scusami Lara”. Così Sofia Goggia dopo la scivolata nella discesa della combinata a squadre femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

“Oggi mi riposerò un po’– ha aggiunto la 33enne bergamasca a Raisport- cercherò di recuperare il focus soprattutto in vista giovedì del superG, che è sempre andato bene in stagione. Ce la metterò tutta”.

LO SCAMBIO DI MESSAGGI CON VONN: “CAPISCO IL SUO DOLORE”

Con Lindsey Vonn “ci siamo scambiate un messaggio, mi dispiace molto per il suo infortunio. Certo, aveva lavorato tanto per tornare a queste Olimpiadi”. Così Sofia Goggia parlando dopo la discesa di combinata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in cui è caduta senza conseguenze.

“È orribile pensare di farsi male al terzo cancello della disciplina che stai dominando nella Coppa del Mondo- ha aggiunto la bergamasca- Mi dispiace molto per lei, non se lo meritava. Riesco a capire il suo dolore”.

JOHNSON LA MIGLIORE DELLA PRIMA MANCHE, TERZA PIROVANO

La statunitense Breezy Johnson è la migliore della manche di discesa della combinata a squadra donne ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La neo campionessa olimpica di specialità ha fatto registrare il tempo di 1’36″59. Secondo crono per il team Austria 2 grazie ad Ariane Raedler (+0″06) e in attesa di Katharina Huber.

Delusione per Sofia Goggia, medaglia di bronzo domenica scorsa, caduta a metà gara dopo essersi inclinata ed essere scivolata senza conseguenze. Con il team Italia 1 fuori (in slalom sarebbe dovuta scendere Lara Della Mea), speranze affidate alla seconda coppia azzurra: è terza Laura Pirovano (+0″27), che passerà il testimone a Martina Peterlini per la seconda manche.

Attardate le altre due coppie italiane: decima Nicol Delago che ha un distacco di +1″16 (in coppia con Anna Trocker), mentre la sorella Nadia è 20esima a +2″83 (in coppia con Giada D’Antonio).