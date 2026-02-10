Il vero matrimonio, gli arbusti-persone, i vip nella ‘Casita’: tutte le curiosità sull’Halftime Show di Bad Bunny

ROMA – L’Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl LX continua a far parlare di sé per il suo valore simbolico. La musica dell’artista portoricano ha fatto da colonna sonora in un omaggio alla cultura latina, all’amore e all’unione. “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”, è stato il mantra nei quasi 14 minuti di performance. “Grazie Bad Bunny per essere salito sul palco della California e per aver usato la tua voce al Super Bowl LX. Un momento bellissimo! Insieme siamo l’America”, ha scritto il governatore della California Gavin Newsom su X.

Thank you @sanbenito for taking the California stage and using your voice at #SuperBowl LX. A beautiful moment!



Together, we are America. pic.twitter.com/VaZyPgEAVR — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) February 9, 2026

IL VERO MATRIMONIO

Ciliegina sulla torta di ciò è stato il vero matrimonio che si è celebrato in scena. Una coppia vestita di bianco ha realmente detto sì durante l’esibizione. Bad Bunny – secondo quanto scrive il New York Times – è stato testimone e ha firmato il certificato di nozze dei ragazzi. People riporta i loro nomi: Thomas “Tommy” Wolter ed Eleisa “Elli” Aparico. Stanno insieme dal 2023. La neosposa, sui social, ha scritto: “Il mio cuore è così pieno. Questa esperienza è stata semplicemente fantastica”. I due avevano invitato Bad Bunny al loro matrimonio, ma per tutta risposta il cantante li ha coinvolti nell’Halftime Show. Un momento unico che non hanno potuto rifiutare.

AMORE, MA ANCHE AMICIZIA

Bad Bunny ha celebrato l’amore, ma anche l’amicizia. Nella ‘Casita’, un’abitazione in perfetto stile portoricano, simbolo delle sue radici e area vip ai suoi concerti. Durante l’Halftime non è stato da meno. A ballare sul set c’erano Cardi B, Alix Earle, Dave Grutman, KAROL G, Jessica Alba, Pedro Pascal, Ronald Acuña Jr. e Young Miko. Lady Gaga e Ricky Martin si sono, invece, esibiti come ospiti a sorpresa. “Ho bisogno di diverse ore per elaborare lo tsunami di emozioni che sto provando”, ha scritto sui social la star portoricana condividendo un video di un abbraccio con il giovane collega.

Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga thank you @NFL, @RocNation and @AppleMusic pic.twitter.com/pNKgD87jmC — Ricky Martin (@ricky_martin) February 9, 2026

Foto dell’abbraccio anche per Gaga: “Grazie Benito (il vero nome di Bad Bunny, ndr) per avermi coinvolto in questa potente, importante e significativa performance. Sono così onorato di essere parte di questo momento. È tanto più speciale perché era con te e con il tuo bel cuore e musica. Tutto il mio amore a Benito, Ricky e a tutto il cast”.

UN BAMBINO PER INTERPRETARE I SOGNI DI BAD BUNNY DA PICCOLO

Durante la performance, tra i momenti più toccanti, la presenza di un bambino di 5 anni che in molti hanno ipotizzato fosse Liam Conejo Ramos, il piccolo fermato a Minneapolis dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e poi rilasciato. In realtà, è stato inserito nel cast per rappresentare Bad Bunny da bambino e i suoi sogni per il futuro. L’artista, infatti, in scena gli ha consegnato il Grammy vinto durante l’ultima edizione nella categoria “Disco dell’anno” per “Debí tirar más fotos”. Un traguardo eccezionale per una carriera che ha visto volare la carriera di Bad Bunny negli ultimi anni.

Hold up. Did Bad Bunny just give a Grammy to Liam Ramos???



I thought this moment was so touching and meaningful, but if it's Liam…that times a million. pic.twitter.com/p7MTwuroGg — Nadine Babu (@NadineBabu) February 9, 2026

GLI ARBUSTI-PERSONE

Tra i momenti più virali della performance anche la vegetazione vivente che si spostava da uno spazio all’altro del campo. Bad Bunny ha omaggiato Porto Rico anche con questo aspetto, riempiendo la scena con numerosi arbusti tipici della zona: una vera e propria foresta, un manto verde d’impatto. Gli alberi, però, in realtà erano costumi indossati da persone. Una scelta che ha fatto sorridere e scatenato una lunga serie di meme sui social.