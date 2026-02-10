Meteo, le previsioni di martedì 10 febbraio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione è ancora bassa, arriva un’intensa perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni. Sono previste delle precipitazioni irregolari, possibili su molte regioni, ma verso sera l’arrivo di una perturbazione più organizzata farà peggiorare il tempo più intensamente al Nordovest e poi sulla Toscana.

NORD

Pressione ancora bassa, arriva un’intensa perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto e dapprima con precipitazioni piuttosto irregolari e deboli. Verso sera il tempo peggiorerà via via più diffusamente e intensamente a Nordovest e poi più moderatamente al Nordest. I venti iniziano a girare dai quadranti meridionali. Temperature: valori massimi attesi tra 8 e i 12°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione si mantiene bassa. La giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità diffusa, ma inizialmente senza particolari precipitazioni. Dal tardo pomeriggio e poi sera il tempo peggiorerà via via più diffusamente sulla Toscana con piogge forti sui settori settentrionali. I venti girano dai quadranti di Libeccio, mari generalmente mossi. Temperature: valori massimi compresi tra i 9°C di l’Aquila e i 13°C di molte città

SUD E SICILIA

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in gran parte asciutto e con un cielo irregolarmente nuvoloso. La nuvolosità sarà più diffusa e spesso compatta soltanto sui settori tirrenici dove sono previste delle piogge sparse. I venti tenderanno a girare dai quadranti meridionali, i mari risulteranno generalmente mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 13-16°C delle altre città