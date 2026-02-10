martedì 10 Febbraio 2026

L’oroscopo di martedì 10 febbraio 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sii cauto e fai solo le cose necessarie, e soprattutto evita conflitti. Situazione incerta in amore, il tuo disinteresse è scambiato per snobismo, ripensamenti in merito ad una convivenza.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa giornata riporta in auge un po’ di agitazione in casa. Tenerezza che manca in amore: se ti piace qualcuno fatti avanti con cautela perché la giornata non è quella giusta per parlare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Prospettiva della giornata che ti vede in ottima posizione sotto tutti i punti di vista. In questo periodo potresti iniziare a valutare le grandi opportunità per il futuro. Nuovi amori favoriti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Fase di tempo sereno o variabile, soprattutto durante la mattinata: attenzione agli sbalzi d’umore. Un diffuso benessere ti accompagna per tutta la giornata permettendoti di contrastare qualche piccolo imprevisto che si verifica nell’ambito dei rapporti lavorativi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un rapporto ossidato può persino rafforzarsi con queste Stelle! Molto, come al solito, dipende dalla tua volontà. Sono giorni utili per i rapporti con gli altri, specie con Acquario e Ariete.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata con un pizzico di nervosismo dovuto ad alcuni pensieri nati negli ultimi giorni. In serata qualcosa potrebbe non andarti a genio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi c’è un po’ di tensione. Stasera non imbarcarti in discorsi polemici, sembri amareggiato per una questione di famiglia o personale.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata di recupero psicofisico. Accelera i tempi per quanto riguarda il lavoro: apri le porte alle nuove opportunità…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ molto importante stare attenti alle spese, sembra che tu sia amareggiato o che pensi ad un cambiamento. Un cambiamento di lavoro non convince o c’è qualcuno che mette alla prova la tua pazienza.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

C’è forte emotività in questa giornata. Le spese per la casa sono troppe, cambio per un contratto…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Qualche passione folgorante può arrivare, ricordiamo che non ami i vincoli troppo stretti ed è per questo che spesso t’innamori di persone lontane o che non limitano il tuo raggio d’azione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi non senti una gran voglia di fare e non escludo che tu debba rivedere accordi o progetti di lavoro. Per le questioni burocratiche c’è tanto da rivedere…



































































