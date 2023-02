Altems presenta il nuovo ebook sulle sfide della sanità alla luce del Pnrr

ROMA – Approfondire le principali sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare dopo il Covid-19, alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono i temi al centro di ‘PNRR Missione salute: una missione possibile?’, il nuovo ebook di ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Campus di Roma, presentato presso il Polo universitario Giovanni XXIII dai curatori, il direttore di ALTEMS, Americo Cicchetti, e la Direttrice programmi accademici e ricerca di ALTEMS, Federica Morandi. Il volume racchiude i contributi costruiti attraverso un ciclo di seminari dedicati alla Missione 6 Salute del PNRR, a cui sono intervenuti professionisti ed esperti provenienti dal mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’Università e dai diversi livelli delle articolazioni assistenziali della sanità.

“Oggi, rispetto al passato, sperimentiamo un sovrapporsi di eventi senza precedenti che seguono la pandemia: la crisi geopolitica, lo shock energetico, ma anche i fenomeni migratori e la crisi climatica. Al tempo stesso, però, la pandemia ha fatto salire l’apprezzamento del Servizio sanitario da parte degli italiani a livelli mai conosciuti- ha spiegato Americo Cicchetti-. L’opportunità di avere delle risorse ingenti da investire in sanità attraverso lo strumento del PNRR è davvero unica, ma il modo in cui queste risorse saranno sfruttate sarà cruciale per decretare il consolidamento o il declino del pilastro più importante del sistema di welfare nazionale. Il libro intende offrire una sintesi di quanto sta accadendo all’interno di questo enorme “cantiere” dove istituzioni pubbliche, imprese private e terzo settore si stanno impegnando per dare un futuro al Servizio sanitario nazionale italiano”.

“La prospettiva adottata intende porre in una logica di analisi e sintesi le prove future cui saranno sottoposti i manager del cambiamento- ha sottolineato Federica Morandi -. La pandemia ha chiesto e chiederà ancora nei prossimi anni a chi dirige organizzazioni complesse una capacità di adattamento e di gestione dell’imprevisto senza precedenti. Durante la crisi pandemica, nel corso delle diverse ondate, il management ha appreso una “nuova normalità” nella gestione delle avversità e dell’incertezza su cui è opportuno riflettere con gli adeguati strumenti critici e conoscitivi, per continuare tale apprendimento anche nel futuro. Ogni sfida porta con sé un insegnamento, una nuova competenza, che messa a sistema con il proprio patrimonio costruisce il profilo del manager della ripresa”.

Per scaricare il libro è possibile cliccare sul link: https://www.giappichelli.it/pnrr-missione-salute-una-missione-possibile-e-book-9788892178069