Sanremo 2023, il cast di ‘Mare Fuori’ ospite della quarta serata

ROMA – Dopo i rumors dei giorni scorsi arriva la conferma: il cast di ‘Mare Fuori’ sarà ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. I protagonisti presenteranno la terza stagione della fiction, titolo di punta di Rai2, e per l’occasione si esibiranno sul palco dell’Ariston sulle note della sigla “‘O Mar For”.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023: i duetti, la scaletta e gli ospiti della quarta serata

I primi 6 episodi di ‘Mare Fuori 3’ sono disponibili in streaming su RaiPlay, mentre i 6 restanti saranno rilasciati lunedì 13 febbraio. La serie arriverà anche in chiaro su Rai2 a partire dal 15 febbraio con una doppia puntata settimanale.

Ma io posso emozionarmi per una igs simile quando staranno sul palco si e no 5 minuti?? Come mi hanno ridotta questi carcerati minorenni 😭😭🫶🏻🫶🏻 #MareFuori #Sanremo2023 pic.twitter.com/pXTPpxLwjF — 𝐹𝑒 • è il tuo profumo questo? (@zorpinilover) February 10, 2023

MARE FUORI, IL TESTO DELLA SIGLA ‘O MAR FOR

Appicc n’ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c’accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l’omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m’è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M’acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist’o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n’ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n’arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens “c’agg fatt e mal?”

Tutt e juorn, tutt e juorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for