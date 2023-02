Sanremo, Colapesce e Dimartino cantano ‘Azzurro’ con Carla Bruni

ROMA – Il Festival di Sanremo arriva alla serata delle cover. Stasera alle 20.40, tutti e 28 i cantanti arriveranno sul palco accompagnati da ospiti.

Colapesce e DiMartino, in gara con ‘Splash!’, porteranno ‘Azzurro’ di Adriano Celentano, nella versione originale di Vito Pallavicini e Paolo Conte. Con loro ci sarà Carla Bruni, subito disponibile a realizzare questa collaborazione. “L’abbiamo contattata tramite la nostra casa discografica- racconta DiMartino- lei ha detto che ascolta le nostre canzoni. Siamo rimasti molto sorpresi, abbiamo trovato una persona molto ironica. Non c’è voluto tanto per convincerla, ci ha subito risposto che era molto contenta di venire al festival con noi e di cantare ‘Azzurro’, che comunque è una canzone molto popolare in Francia”.

“VOLEVAMO PORTARE IL CORO DI SAN VITTORE”

E Colapesce aggiunge: “Quando abbiamo finito l’arrangiamento di ‘Azzurro’, abbiamo pensato a Carla perché c’è una prima parte molto eterea, quasi chitarra e voce e lei ha una voce molto suadente, elegante ed era perfetta come scelta”. L’idea iniziale, però, era un’altra: “Volevamo portare il coro di San Vittore, ma era molto difficile dal punto di vista logistico. Il questore ci ha fatto sapere che era necessario chiedere l’autorizzazione 4 mesi prima. Ci piaceva l’idea che dei carcerati cantassero ‘Azzurro’, “Il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va”. Era un bellissimo messaggio da portare sul palco, ma Carla Bruni non è stato un ripiego”.

E sulle aspettative sulla gara assicurano di non avere aspettative, “Ci sono tante belle canzoni in questo festival”. Per ‘Splash!’, però, dichiarano: “Non ci aspettavamo un’accoglienza così positiva, il brano rispetto al precedente (a ‘Musica Leggerissima’, ndr) è sicuramente più complesso, anche dal punto di vista strutturale. Non era scontato. Siamo piacevolmente sorpresi” . Colapesce e DiMartino sono arrivati al secondo posto nella classifica generale della sala stampa e ottavi nella classifica stilata dalla giuria demoscopica e dal televoto.

