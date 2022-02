Tg Cultura, edizione del 10 febbraio 2022

– SÌ AL PIANO GRANDI PROGETTI: 200 MILIONI PER I BENI CULTURALI

È di 200 milioni di euro l’ammontare degli investimenti per i 38 nuovi progetti e le 3 nuove acquisizioni al patrimonio dello Stato contenuti nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali varato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni. I fondi sono destinati a finanziare interventi di recupero e valorizzazione in 16 regioni italiane e le acquisizioni al Patrimonio dello Stato di Villa Massenzia, a Roma, Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena, e il Museo archeologico di Altino, in provincia di Venezia.

– ‘È STATA LA MANO DI DIO’ DI SORRENTINO VOLA AGLI OSCAR

L’Italia alla conquista della 94esima edizione degli Oscar. Paolo Sorrentino con ‘È stata la mano di Dio’ è stato candidato nella categoria Miglior film straniero. Dopo la vittoria dell’Academy Award per ‘La Grande Bellezza’ nel 2014, il regista potrebbe far (ri)sognare il cinema italiano. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 marzo. A Los Angeles ci saranno anche Enrico Casarosa con ‘Luca’ (Disney e Pixar), candidato a Miglior film d’animazione, e Massimo Cantini Parrini, nominato per i costumi di ‘Cyrano’ di Joe Wright.

– ‘GIOVANE DONNA’ DI PABLO PICASSO IN MOSTRA A ROMA

‘Giovane donna’ di Pablo Picasso in mostra a Roma. Il dipinto cubista del 1909, mai esposto prima d’ora in Italia, fa parte dalle collezioni del Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo, in Russia. A partire dal 15 febbraio il capolavoro sarà presentato al pubblico presso gli spazi espositivi di rhinoceros gallery all’interno di Palazzo rhinoceros, il polo culturale affacciato sull’Arco di Giano e progettato da Jean Nouvel, cuore delle sperimentazioni artistiche e culturali della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti.

– DAL 4 AL 6 MARZO A MILANO 130 EVENTI PER BOOK PRIDE 2022

La pluralità di voci e di sguardi dell’editoria indipendente è al centro di Book Pride 2022. Con il tema ‘Moltitudini’, la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana torna a Milano dal 4 al 6 marzo con una formula completamente rinnovata e un programma ricco e articolato che analizza il tema da quattro diversi punti di vista: Alleanze, Prossimità, Vivere tutto da tutti i lati, Dediche. In programma circa 130 eventi tra presentazioni, incontri e talk. Tra gli autori e ospiti coinvolti ci saranno Laura Boldrini, Francesco Tricarico, Stefano Bartezzaghi e Veronica Raimo.