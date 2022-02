Il principe Carlo d’Inghilterra nuovamente positivo al Covid

ROMA – Il principe Carlo d’Inghilterra è risultato nuovamente positivo al Covid-19 e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House, la residenza ufficiale del principe del Galles, che aveva già contratto il virus nel 2020. In un messaggio pubblicato sui canali social ufficiali del reale si legge che “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”.

DI RECENTE AVEVA VISTO LA REGINA. “MA LEI È ASINTOMATICA”

Nel giorno in cui arriva la notizia della positività al Covid-19 del principe Carlo d’Inghilterra, la seconda in due anni, una fonte di Palazzo Reale informa che “la regina Elisabetta non manifesta alcun sintomo“. La precisazione arriva poiché la sovrana britannica, 96 anni ad aprile, ha recentemente incontrato l’erede al trono.