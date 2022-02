Ordinanza movida a Napoli, in vigore dal prossimo weekend e “limitata ad alcune zone”

NAPOLI – L’ordinanza che regolerà la movida nel Comune di Napoli “uscirà a brevissimo, con decorrenza dagli inizi della prossima settimana” e non da questo weekend. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo a margine delle celebrazioni per il Giorno del ricordo. “Sono state fatte delle limature sotto l’aspetto tecnico giuridico – ha chiarito il primo cittadino – e anche in questo c’è stato un confronto con la prefettura e le forze dell’ordine”.

L’amministrazione comunale sta valutando di limitare l’efficacia dell’ordinanza “ad alcune zone” e non a tutta la città “perché – ha spiegato – ci sono zone di Napoli dove non ci sono locali e l’estensione dell’ordinanza non è utile”.

Il tema della movida “è di grande complessità – ha detto Manfredi – e noi dobbiamo affrontarlo con strumenti emergenziali come l’ordinanza, ma anche con strumenti ordinari. Quindi ci sarà un nuovo regolamento che poi sarà oggetto di una elaborazione da parte del Consiglio comunale. Speriamo di vararlo in tempi molto rapidi”. “Noi vogliamo valorizzare la movida sana e debellare la movida malata – ha aggiunto l’ex ministro dell’Università – e per fare questo abbiamo bisogno di più regole, di più ordine, di valorizzare gli imprenditori che vogliono investire, che stanno già investendo o che hanno già investito, e tutelare i residenti. Dobbiamo farlo in una città che purtroppo negli ultimi anni ha vissuto una deregulation che ha determinato una situazione esplosiva per concentrazione di locali e mancanza di orari. L’amministrazione non si sottrarrà, ma darà risposte concrete a quelli che sono i bisogni della città”.