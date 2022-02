Follia a San Severo, entra in Comune in auto perché senza green pass: denunciato

BARI – Voleva accedere agli uffici comunali di San Severo (Foggia) nonostante fosse senza green pass e al “no” dei vigilanti non ci ha pensato su due volte: è salito in auto, ingranato la marcia e, a forte velocità, è entrato nell’androne del Municipio schiantandosi sulla Panda del Comune e danneggiandola, come accaduto a uno scooter fermo accanto al mezzo. È successo questa mattina. L’episodio non ha registrato feriti ma l’uomo è stato bloccato e identificato dagli agenti della polizia di Stato e dai vigili urbani.

DENUNCIATO L’AUTORE PROTAGONISTA DELL’IRRUZIONE CON L’AUTO IN COMUNE

È stato denunciato per danneggiamento l’uomo di 50 anni che questa mattina ha fatto irruzione a bordo della sua auto nell’androne di Palazzo di città di San Severo, nel Foggiano. Al 50enne era stato impedito l’accesso agli uffici comunali perché sprovvisto di green pass. Il diniego dei vigilanti ha innescato la sua rabbiosa reazione. La corsa della sua auto è terminata contro un’auto comunale facendo crollare un’impalcatura e danneggiando anche uno scooter. La macchina dell’uomo è stata sequestrata. Sul posto oltre ai vigili urbani sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.