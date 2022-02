Digitale, da D&LNet un evento con focus sul diritto applicato all’informatica

ROMA – ‘Evoluzioni e involuzioni del diritto applicato all’informatica’ è questo il titolo del primo evento targato D&LNet il network professionale della Digital & Law, fondato e coordinato dall’avvocato Andrea Lisi, che domani andrà in streaming su tutti i canali social di Digital & Law. Un’occasione preziosa per approfondire temi ancora poco dibattuti nonostante ci tocchino sempre più da vicino. Si parlerà infatti del nodo della verifica delle fonti, madre delle fake news, della mancata protezione del diritto d’autore, dei vantaggi e dei rischi derivanti dall’utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale, ma anche di metaverso e IoT.

PARTECIPERANNO ANCHE ESPERTI DEL SETTORE E DOCENTI UNIVERSITARI

L’evento sarà strutturato in quattro sessioni a cui parteciperanno non solo i componenti del network D&L, ma anche esperti del settore e docenti universitari. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’avvocato Andrea Lisi, coordinatore del D&L NET ed esperto in diritto dell’informatica, del professor Giuseppe Pirlo, docente in Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari e della dottoressa Caterina Flick, dirigente dell’Ufficio Affari Legali di Agid.

MEMORIA DIGITALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Il primo panel si svolgerà dalle 9.45 alle 11.05 e si parlerà di ‘Cosa rimane della memoria digitale’, mentre dalle 11.30 alle 13 verranno approfondite le ‘Frontiere dell’Intelligenza Artificiale’. I panel pomeridiani inizieranno con i ‘Nuovi scenari della blockchain e gli smart contract’, in programma dalle 15 alle 16.30, per concludersi con l’ultimo panel, dalle 16.45 alle 18.20, in cui si approfondiranno i temi dell”IoT, robotica e privacy’.

IL PROGRAMMA

L’evento si svolgerà in diretta sui canali social Facebook e YouTube di Digital & Law e la registrazione sarà disponibile successivamente anche su DIGEAT PLUS previa iscrizione alla piattaforma. A patrocinare l’evento: AgID, AICA, ANAI, Anorc, CDTI Roma, CGT, ClubTi Milano, Clusit, CNA Professioni, CoLAP, Galileo, Privacy Italia, Protech, SIT, SOS Archivi, Themis.

A questo link potete trovare il programma ufficiale.