Scuola, Prof bacchetta Draghi: “La Dad non è tempo perso”

ROMA – “Gentile signor Draghi, sono un’insegnante di Italiano e Latino nel liceo classico di una cittadina della provincia salernitana. Ho capito che, se perfino Lei, neanche arrivato a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, sente il bisogno di dire la sua sulla scuola, allora veramente non abbiamo alcuna possibilità di sopravvivenza”. Comincia così la lettera aperta che una professoressa campana decide di pubblicare sulla sua pagina Facebook e che sta già facendo il giro di tutte le chat dei professori d’Italia d’accordo con la collega. Lei si chiama Nunzia Pendino e, alla luce delle notizie sul prolungamento dell’anno scolastico fino a giugno emerse dalle consultazioni dei partiti con Mario Draghi, decide di prendere carta e penna, anzi, visti i tempi, di aprire il suo ‘social’ e pubblicare un rimprovero pubblico al presidente del Consiglio incaricato a proposito del ‘recupero’ del tempo perso in dad bacchettandolo per non aver ‘consultato’ gli insegnanti sul tema.

Scrive la prof.: “La scuola pubblica, nell’ultimo anno, ha compiuto un ‘salto’ in avanti di almeno vent’anni, rendendo possibile e concreto quello che sembrava futuristico, fantascientifico. Collegi e Consigli online, video/ audiolezioni in chat, compiti caricati su piattaforme dedicate… Una rivoluzione copernicana, a costo quasi zero. Dico ‘quasi’, perché un prezzo c’era, e quello più alto lo hanno pagato gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie. Gli insegnanti, soprattutto. Difatti, con uno sforzo silenzioso, con umiltà, con coraggio, si sono rimboccati le maniche, e hanno inventato e realizzato – molto prima delle fumose linee-guida emanate dal ministero – una nuova modalità di ‘fare scuola’, mossi solo dal desiderio di non abbandonare i propri studenti, di conservare con loro la relazione personale, e soprattutto di preservare il progetto educativo con cui accompagnarli nella loro crescita culturale. E nel contempo di continuare a guadagnarsi con onestà il loro ‘congruo’ stipendio”.

La lettera a Mario Draghi così continua: “E mentre gli insegnanti (sempre loro, questi sfaticati!) si arrovellavano per cercare di non perdere uno solo dei loro allievi, sa cosa si scopriva? Che l’ora di lezione, benché ‘ridotta’ di un quarto d’ora (in ossequio alle norme di tutela della salute), rendeva almeno il doppio dell’ora canonica di 60 minuti. Eh sì, caro signor Draghi! La didattica a distanza ha giocoforza allontanato da sé tutti quegli eventi che ogni giorno, ogni santo giorno, invadevano le lezioni, ‘prelevando’ i ragazzi, che venivano invitati a seguire conferenze su temi culturali, politici, sociali, a offrirsi come pubblico alla presentazione di improbabili volumi, ad assistere alle kermesses delle mille università che si mettevano in vetrina. I nostri ragazzi, merce da scambiare per ossequiare il politico, lo scrittore, lo scienziato di turno, in barba ai loro interessi, alle loro scelte.



E così finalmente la scuola, da circa un ventennio venduta alla pseudo-politica del territorio, si è ripresa se stessa! C’era veramente bisogno di un virus venuto da lontano? C’era veramente bisogno di 90.000 morti e non so più quanti ammalati e quanto dolore, per capire che una svolta era indispensabile e soprattutto possibile?”.

La docente Nunzia Pendino conclude: “L’amarezza più grande, oggi, è leggere quanto ha sostenuto a proposito del ‘recupero’ del tempo perso in dad. La frustrazione più bruciante è capire che anche lei, nonostante i suoi titoli, il suo strepitoso curriculum, è caduto nella trappola di dire la sua, senza interpellare chi nella scuola vive, opera, soffre quotidianamente. E soprattutto gioisce: per la bellezza, per la creatività, per l’empatia, per l’eterna giovinezza di un mestiere meraviglioso, nonostante tutto. Nonostante Lei”.

La lettera, messa anche su Facebook, si conclude così: “Cordialmente, Nunzia Pendino”.