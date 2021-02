Gestore del bistrot Bonaccorsi contro un cronista ‘Dire’: “Ti spezzo il collo”

BOLOGNA – “Ti spezzo il collo”. “Ho la tua foto”. Sono alcune delle frasi proferite dal gestore del bistrot Bonaccorsi di via Saragozza, a Bologna, nei confronti del giornalista dell’agenzia ‘Dire’ che oggi si è recato fuori dal locale dopo che il sindaco, Virginio Merola, ha firmato un’ordinanza che, come recita il comunicato dell’amministrazione, ne impone la chiusura dalle 15 alle 6 “dopo numerose segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di contenimento imposte dalla pandemia”.

Il giornalista della ‘Dire’ poco dopo le 15 ha chiesto un commento a Giorgio Perna, che ha preferito non rispondere limitandosi a poche frasi e lasciando la parola all’ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Conclusa l’intervista, il cronista si è fermato per qualche minuto poco distante dall’ingresso del locale per scrivere un articolo con il cellulare. Poco dopo, Perna (senza mascherina) si è avvicinando raccomandandogli di “non scrivere niente di brutto” aggiungendo, poi, “togliti la mascherina”. Di fronte alla richiesta reiterata più volte, il giornalista ne ha chiesto il motivo e Perna ha risposto affermando: “Toglitela, o te la tolgo io”. Cosa effettivamente successa: il ristoratore ha strappato con forza la mascherina dal volto del giornalista e, nel farlo, lo ha colpito con una manata sul labbro. Sono quindi iniziate le minacce: “Ti ho visto in faccia”, “ti scatt’ a capo”, “ti faccio cap’ e muro”, “ti spezzo il collo“. Il cronista ha cominciato quindi ad allontanarsi, raggiunto pochi metri più in là da Mazzanti che gli ha chiesto cosa fosse avvenuto.

Nel frattempo, Perna è tornato ad avvicinarsi dicendo “devi cancellare il video” e poi “vattene da qua o ti rincorro fino alle due Torri”. Quando il cronista era ormai sulla strada, Perna (così come testimonia un video in possesso della ‘Dire’) ha continuato con insulti e minacce: “Pezzo di merda, sei un pezzo di merda. E ora ormai ti…”, ha aggiunto indicandosi con una mano il viso. E ancora: “Ti scatt’ ‘a capo… ti spezzo le cosce, è meglio che lo sai…”. E infine: “Ti ho fotografato”, ha urlato Perna mentre il cronista si allontanava.



Quel che è successo oggi, e viene qui raccontato e documentato con un video, è un brutto fatto di cronaca. Lo resocontiamo con precisione, così come abbiamo dato conto dell’iniziativa che si è svolta nel locale sul tema delle Foibe, per dovere di cronaca e per far capire quanto sia prezioso, e alle volte per nulla facile, fare informazione. Ma anche per dire che le minacce -così insistite e mirate- sono sproporzionate e gravi. Se è comprensibile la difficoltà di uno stato d’animo di un momento, non è accettabile che questo si trasformi in aperte intimidazioni. Il nostro giornalista ha fatto il suo mestiere con correttezza e rispetto.

Mattia Cecchini, caporedattore agenzia DIRE