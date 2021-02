Flash mob dei ristoratori di Ravenna: lasciateci aprire fino alle 21,30

RAVENNA – “Sold out” gli 80 tavolini in piazza del Popolo a Ravenna, per il flash mob organizzato questa mattina da Confcommercio e Confesercenti della provincia di Ravenna, dal titolo “Ora basta lasciate lavorare le nostre imprese”. È andata in scena questa mattina la manifestazione dei pubblici esercizi ravennati che hanno occupato gli 80 tavolini posizionati e distanziati nella piazza principale della città.

Le associazioni di categoria spiegano che le richieste di partecipazione erano molte di più, ma per i protocolli di sicurezza non è stato possibile aggiungere postazioni. Sui tavoli, gli allestimenti con tanti oggetti che rappresentavano il lavoro degli imprenditori presenti che si sono alternati a scaglioni, in fasce orarie assegnate. Lo slogan del flash mob è lo stesso della petizione che si chiuderà domenica 14 febbraio e che ha raccolto fino ad oggi 1.000 firme per richiedere a Prefettura e Provincia di Ravenna di estendere l’apertura dei locali in zona gialla fino alle 21.30.

