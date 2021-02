VIDEO | Immagine di Zaki sulla facciata del Comune di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Uno striscione con l’immagine di Patrick Zaki è stato esposto oggi all’ingresso principale di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria. Su iniziativa dell’associazione politico-culturale “In oltre alternativa progressista“, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha voluto ricordare lo studente egiziano, detenuto da un anno nel carcere de Il Cairo, con l’accusa di propaganda sovversiva. Patrick Zaki è un attivista e studente universitario a Bologna, al suo rientro in patria, l’8 febbraio 2020 è stato posto in detenzione preventiva fino a data da destinarsi.

“FELICI CHE REGGIO CALABRIA SOSTENGA CAUSA ZAKI“

“Siamo felicissimi che il Comune di Reggio Calabria abbia accolto positivamente questa nostra iniziativa che portiamo avanti dal mese di agosto. Stiamo cercando di dare un voce a questa situazione e che Patrick Zaki venga liberato”. Così alla Dire l’attivista Melania Toscano. “Patrick – ha aggiunto – è da oltre un anno che è in carcere, con un ulteriore prolungamento della custodia cautelare. Ad agosto dello scorso anno ci siamo fatti promotori dell’invio di 199 lettere al carcere di Tora in Egitto dove è recluso. Abbiamo avviato anche altre iniziative come quella di Reggio Calabria – ha concluso Toscano – con l’esposizione del ritratto di Patrick Zaki, realizzato da una artista romana, Francesca Grosso”.

