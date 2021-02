Brazilian 5G mission arrives in Japan

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The Ministry of Communications started last week a tour of Europe and Asia to visit manufacturers that hold 5G technology. This Tuesday (8), the Brazilian delegation arrived in Japan after visiting Finland and Sweden.

The goal of the mission is to monitor how the new generation of connectivity is applied in other countries, know the industry and investigate whether each company’s solutions for 5G offer any risk to data security when they are in operation in the country.

Brazil’s 5G bid will be the largest radio auction in the country’s history and the largest public offering of capacity for fifth-generation mobile technology in the world, according to equipment manufacturers and telecommunications operators. The auction notice is being evaluated by the National Telecommunications Agency (Anatel) and must be approved by February 24.

The Federal Government was pushing for some kind of difficulty for China’s suppliers via public notice due to Jair Bolsonaro’s strategic alignment with former U.S. President Donald Trump. The US government accused the Chinese company Huawei of practicing espionage.

After diplomatic talks between Brazil and China regarding the import of inputs for the vaccine against Covid-19, Brazilian government decided not to impose any kind of restrictions on the Chinese in the 5G technology policy in Brazil. However, there was a negotiation with operators to build a private network, without Huawei equipment, to serve the public administration, armed forces and other powers that want to join.

The “5G Mission”, led by communications minister Fabio Faria, has already passed through Sweden, where he met with the CEO of Ericsson, and Finland, which houses Nokia. In Japan, Faria will visit NEC Corporation and Fujitsu’s headquarters. The minister will also visit South Korea and China, ending the tour on February 13.

IN BRASILE PARTE LA ‘MISSIONE 5G’: DOPO L’EUROPA, GIAPPONE E CINA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, è in tour in Europa e Asia per visitare le aziende che producono le tecnologie per il 5G. Ieri, con la sua delegazione, ha raggiunto il Giappone dopo aver visitato Finlandia e Svezia.

Scopo della missione, capire in che modo l’ultima generazione nelle tecnologie per la connettività viene impiegata dagli altri Paesi. Si vuole inoltre approfondire la conoscenza del settore industriale che produce le infrastrutture e valutare le soluzioni offerte dalle imprese rispetto alla tutela dei dati.

La gara d’appalto sulle radiofrequenze che il Brasile sta organizzando per mettere in piedi il sistema 5G è la più ricca nella storia del Paese, stando alle aziende e gli operatori delle telecomunicazioni. Il bando è in corso di valutazione da parte dell’Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Agencia Nacional de Telecomunicacoes, Anatel) e dovrà essere approvato entro il 24 febbraio.

Il governo federale aveva cercato di porre ostacoli ai fornitori cinesi tramite decreti, in una fase in cui il presidente Jair Bolsonaro era strategicamente vicino all’ormai ex presidente americano Donald Trump. Washington, prima dell’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca, aveva accusato la società cinese Huawei di spionaggio.

Dopo i colloqui tra Brasile e Cina sull’importazione di forniture per il vaccino contro il Covid-19, però, Palazzo Planalto ha deciso di non imporre più alcun tipo di restrizione alle aziende cinesi nel settore del 5G. Allo stesso tempo è stata avviata una trattativa con gli operatori per creare una rete privata senza apparecchiature della Huawei, al servizio della pubblica amministrazione, delle forze armate e di altri soggetti che vorranno unirsi.

La ‘Missao 5G’ – la ‘Missione 5G’ – guidata da Faria è già passata per la Svezia, dove il ministro ha incontrato l’amministratore delegato di Ericsson, e la Finlandia, che ospita la multinazionale Nokia. In Giappone, in agenda c’é la visita alla Nec Corporation e poi alla sede centrale di Fujitsu. Faria e i delegati brasiliani si recheranno poi in Corea del Sud e Cina, concludendo il tour sabato.

MISSÃO BRASILEIRA DO 5G CHEGA AO JAPÃO

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O Ministério das Comunicações iniciou na última semana um tour pela Europa e Ásia para visitar as fabricantes que detêm a tecnologia 5G. Nesta terça-feira, a comitiva brasileira chegou ao Japão após passagem pela Finlândia e Suécia.

O objetivo da missão é acompanhar como a nova geração de conectividade é aplicada em outros países, conhecer a indústria e investigar se as soluções de cada empresa para o 5G oferecem algum risco para a segurança dos dados quando elas estiverem em funcionamento no país.

A licitação do 5G do Brasil será o maior leilão de radiofrequências da história do país e a maior oferta pública de capacidade para a tecnologia móvel de quinta geração no mundo, de acordo com fabricantes de equipamentos e operadoras de telecomunicações. O edital do leilão está sendo avaliado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e deve ser aprovado até o dia 24 de fevereiro.

O Palácio do Planalto pressionava para que houvesse algum tipo de dificuldade aos fornecedores da China via edital devido ao alinhamento estratégico de Jair Bolsonaro com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. O governo norte-americano acusou a companhia chinesa Huawei de praticar espionagem.

Após conversas diplomáticas entre Brasil e China a respeito da importação de insumos para a vacina contra a Covid-19, o governo brasileiro decidiu não impor qualquer tipo de restrição aos chineses na política da tecnologia 5G no Brasil. No entanto, houve uma negociação com operadoras para construção de uma rede privada, sem equipamentos da Huawei, para atender a administração pública, forças armadas e outros poderes que queiram aderir.

A “Missão 5G”, comandada pelo ministro das comunicações Fabio Faria, já passou pela Suécia, onde encontrou-se com o CEO da Ericsson, e pela Finlândia, que abriga a Nokia. No Japão, Faria visitará a NEC Corporation e a sede da Fujitsu. O ministro passará ainda pela Coreia do Sul e China, encerrando o tour no próximo dia 13.