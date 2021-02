Morgan e Bugo di nuovo insieme a Sanremo: svista cult di wikipedia

BOLOGNA – Può un banale errore diventare un cult? Se i protagonisti sono Morgan e Bugo, la location è il Festival di Sanremo e la fonte è wikipedia la risposta è sicuramente sì. A 24 ore dalla presentazione della kermesse, a un anno esatto dal leggendario siparietto (involontario?) del “Che succede?” i due amici/nemici protagonisti del 2020 insieme alla pandemia da Covid appaiono di nuovo insieme sul palco dell’Ariston, seppure per un fugace momento.

Per alcune ore, infatti, nell’elenco di duetti della terza serata del festival compariva la frase “Bugo con ospite Morgan” nel brano ‘Ci vuole un fiore’ di Sergio Endrigo. Immediato lo sgomento dei più attenti: Morgan quest’anno era infatti stato ‘escluso‘ dal conduttore Amadeus, con il quale aveva innescato una polemica infinita fatta di invettive e frecciate via social. Subito si è gridato all’hackeraggio della pagina di wikipedia, ad una strategia mediatica dei due cantanti, ad un lampo di genio degli autori della kermesse. E invece no: un banalissimo errore, con tanto di sparizione della tabella poche ore dopo la pubblicazione. Bugo salirà sul palco insieme a Pierdavide Carone e Morgan, beh Morgan lo guarderà da casa e sicuramente troverà il modo di intervenire prolungando il siparietto cult che ha animato questo anno bizzarro.

LEGGI ANCHE: Sanremo, Amadeus presenta il Festival: “Grande show di rinascita”