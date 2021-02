San Valentino ghiacciato in Emilia-Romagna con neve e gelo siberiano

BOLOGNA – Si confermano previsioni di un San Valentino ghiacciato anche in Emilia-Romagna, con neve attesa persino in pianura, per effetto del gelo siberiano che da giorni sta interessando il centro-nord Europa. Secondo il portale 3bMeteo, infatti, “da venerdì avremo a che fare con un netto tracollo delle temperature a partire dal versante adriatico e progressivamente verso il resto della Penisola, con perdita anche di oltre 10-15 gradi su Alpi e Appennino, dove il clima si farà gelido”.

Il freddo inoltre sarà “accentuato dai venti di bora e grecale, che soffieranno con raffiche superiori ai 60-70 chilometri orari a partire dall’Adriatico”. Nella giornata di sabato le temperature massime “potrebbero non superare i 3-5 gradi al nord e sulle regioni adriatiche”. La Pianura Padana inoltre “diventerà una ghiacciaia, con valori ampiamente sottozero durante le ore notturne, fino a -5 e -7 gradi”.

Venerdì è inoltre prevista “neve anche in pianura entro sera su Toscana, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo. Deboli nevicate in pianura possibili anche su Emilia-Romagna, Piemonte ed entroterra ligure”, con qualche fiocco quindi anche in città. “Sebbene l’apice del gelo russo sia previsto per la domenica di San Valentino- conclude 3bMeteo- il freddo ci terrà compagnia anche per buona parte della prossima settimana. Avremo ancora la possibilità per qualche nevicata a quote basse o in pianura al sud, in Sicilia e sul medio versante adriatico”.

LEGGI ANCHE: Ancora maltempo, temporali e vento forte in 9 regioni