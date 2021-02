Parco del Cilento nella Top 10 Travellers Choice 2021 di Tripadvisor

NAPOLI – “Il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è l’unica eccellenza nazionale entrata nella classifica Travellers Choice 2021, la Top 10 europea di Tripadvisor. Scelto e votato analizzando tutte le recensioni, i punteggi e i luoghi salvati che i viaggiatori condividono in tutto il mondo per riconoscere le strutture migliori in assoluto. Si è piazzato al decimo posto tra i Parchi più apprezzati d’Europa”. Così Tommaso Pellegrino, presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“Sono orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento – ha proseguito Pellegrino – perché a determinarlo non sono stati enti astratti ma i tantissimi visitatori del nostro territorio che ne hanno apprezzato lo straordinario valore paesaggistico, ambientale e culturale. Un successo che voglio condividere con tutte le realtà turistico-ricreative, eno-gastronomiche, artigianali e produttive che costituiscono la vera ricchezza del Parco facendone vanto internazionale. Questo prestigioso riconoscimento serve a consolidare il percorso tracciato nella gestione dell’Ente Parco che deve coniugare tutela del territorio, sviluppo sostenibile, promozione dei valori culturali. La valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale dell’Italia dovrà essere al centro delle politiche del prossimo governo. Da qui è possibile ricostruire la nostra economia nella fase post pandemica”.