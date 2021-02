Tg Cinema, edizione del 10 febbraio 2021

‘WONDER WOMAN 1984’ ARRIVA IL 12 FEBBRAIO IN DIGITALE

La regina delle Amazzoni resiste alla pandemia ed esce in digitale. Atteso inizialmente sul grande schermo, ‘Wonder Woman 1984’ di Patty Jenkins fa un cambio di rotta e arriva il 12 febbraio sulle principali piattaforme on demand, disponibile per l’acquisto e per il noleggio. Nel cinecomic targato Warner Bros., sequel del film uscito nel 2017 sempre diretto dalla Jenkins, Gal Gadot torna a vestire i panni di Diana Prince alias Wonder Woman chiamata ancora una volta a salvare il mondo, negli sfavillanti Anni 80, e affrontare due nemici: Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, e Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. Il film è una ‘super’ celebrazione della forza e dell’eleganza delle donne attraverso la figura dell’amata supereroina creata dalla DC. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen.

A ROSI E GUADAGNINO I NASTRI D’ARGENTO DELL’ANNO

A Gianfranco Rosi per ‘Notturno‘ e a Luca Guadagnino per il documentario su Ferragamo ‘Salvatore – Shoemaker of Dreams‘ i Nastri dell’anno con cui i giornalisti cinematografici inaugurano il palmares del 75esimo anniversario dei Nastri d’Argento. Con due film molto diversi, i registi hanno conquistato l’attenzione della stampa e di un pubblico internazionale – si legge in una nota del direttivo dei Nastri – viaggiando nel mondo in una stagione difficile che ha spento gli schermi anche nei festival e con il loro sguardo rappresentano ancora una volta un’eccellenza che, in uno stile narrativo e con un taglio completamente diverso, valorizza il talento italiano.

LEONARDO DICAPRIO, ARRIVA IL DOC SULLA STAR DI HOLLYWOOD

Dopo lo straordinario ritorno in ‘C’era una volta… a Hollywood’ di Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio torna sullo schermo. Questa volta in un documentario sulla sua vita privata e sulla sua carriera, curato da Henrike Sandner. ‘Leonardo DiCaprio: Most Wanted’, questo il titolo del docufilm che celebra i ruoli memorabili della star, come Jack Dawson in ‘Titanic’ grazie a cui è arrivato al successo planetario a soli 23 anni dando il via alla ‘Leomania’, ma anche il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella lotta contro il riscaldamento globale. Il film è già disponibile in Italia in streaming su Arte. Tra i prossimi progetti cinematografici di DiCaprio ci sono ‘Don’t Look Up’ di Adam McKay, al fianco di Jennifer Lawrence, e ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese, al fianco di Robert De Niro.

L’ATTESO ‘DUNE’ DEBUTTA IL 15 SETTEMBRE AL CINEMA



‘Dune’ dovrebbe debuttare nelle sale di tutto il mondo il 15 settembre, due settimane prima dell’uscita su HBO Max. Ancora non è arrivata la conferma ufficiale da Warner Bros., ma è questione di ore. Una bella notizia per il cast del film, firmato da Denis Villeneuve, che nelle scorse settimane, aveva protestato contro la decisione di far uscire una produzione di tale rilevanza in streaming. Primo fra tutti, il protagonista Timothée Chalamet. Nel cast dell’adattamento cinematografico dei mondi creati da Frank Herbert anche Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.