Funivia Casalotti-Battistini, approvato il progetto di fattibilità

ROMA – Approvato lo studio di fattibilità della funivia Casalotti-Battistini da parte della giunta comunale. Lo annuncia, via social, la sindaca Raggi. Le stazioni saranno sette, le cabine arriveranno ogni dieci secondi.

Casalotti “è un quartiere della periferia di Roma che conosco molto bene. In questa zona per molto tempo è mancato un piano adeguato per il trasporto pubblico. Per decenni, infatti, sono stati realizzati insediamenti urbani isolati, senza pensare a un adeguato collegamento col resto della città. Noi abbiamo cambiato prospettiva, pensando a progetti innovativi come la funivia Battistini-Casalotti. È un’opera che servirà a raggiungere il capolinea della metro A di Battistini in modo facile e diretto, senza rimanere imbottigliati nel traffico. Con un sistema di trasporto moderno e leggero, già sperimentato con successo in tante altre città in tutto il mondo. Lo realizzeremo anche a Roma”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.



“Siamo andati avanti con l’iter: abbiamo appena approvato in Giunta il progetto di fattibilità per realizzare quest’opera. La funivia avrà sette stazioni: i capolinea di Battistini e Casalotti e cinque fermate intermedie ad Acquafredda, Montespaccato, Torrevecchia, Campus e Collina delle Muse. Le cabine arriveranno alle fermate ogni 10 secondi: questo significa che non ci saranno inutili tempi di attesa per i passeggeri. Un bel vantaggio per chi la utilizzerà”, conclude la sindaca.