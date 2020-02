ROMA – Stasera in tv arriva la seconda stagione de ‘L’Amica Geniale’, serie di successo tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Su Rete 4 torna l’appuntamento dedicato alla politica di Nicola Porro, che nel suo studio accoglierà Giorgia Meloni.

Rai 1

Rai 2

9-1-1 | 21.20

Serie tv action police drama. Buck trova Chimney gravemente ferito davanti casa di Maddie. Prima di perdere i sensi, Chimney pronuncia i nomi di Maddie e di Jason.

Rai 3

Presa diretta – Attacco al Papa | 21.45 Noi navighiamo, usiamo cellulari, auto, elettrodomestici intelligenti e lasciamo delle tracce. Si forma così la nostra identità digitale e con questa si possono prevedere i nostri comportamenti o addirittura influenzarli, dagli acquisti alle scelte politiche. Il mercato dei dati è un business da miliardi di dollari l’anno. Che fare allora, come proteggere i nostri dati e le nostre vite? Rete 4

Quarta Repubblica | 21.25

Torna l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica. Ospite di questa sera Giorgia Meloni.

Canale 5 Grande Fratello Vip | 21.40 Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’. Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage| 21.20 Terzo capitolo della saga, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage torna a combattere in una missione che solo lui puo’ riuscire a portare a termine. La7 Eden: un pianeta da salvare | 21.15 Licia Colò va alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo. Conoscenza del pianeta tra bellezze e criticità, per dimostrare quanto i vari luoghi della terra siano tutti interconnessi tra loro. La7 Rocky 5 | 21.15

Il quinto capitolo della saga di Rocky riunisce la star Sylvester Stallone con John G. Avildsen, regista della prima pellicola vincitrice del premio Oscar come miglio film.A causa delle lesioni riportate nello scontro con Drago per Rocky arriva il momento di ritirarsi. Ha la possibilità di sentirsi di nuovo vivo riaprendo la sua vecchia palestra nel quartiere popolare dove era nato e cresciuto e accetta di allenare la giovane promessa Tommy Gunn. Rocky diviene il suo mentore preparandolo per vincere il titolo più ambito da qualsiasi boxer, quello del campione dei pesi massimi.