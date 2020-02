Oscar 2020, migliori attori Joaquin Phoenix e Renée Zellweger. A ‘Parasite’ 4 Oscar tra cui miglior film

ROMA – Questa notte, nella storica cornice del Dolby Theatre di Los Angeles, si è svolta la 92esima edizione degli Academy Award. Anche quest’anno non c’è stato un conduttore unico, ma sul palco del Dolby Theatre si sono alternate alcune delle più celebri star di Hollywood.

Tra loro Natalie Portman che si e’ battuta nuovamente per i diritti delle donne scegliendo di indossare una cappa (Dior) nera, con sopra ricamati in oro i nomi delle registe che non sono state candidate all’Oscar, tra cui Greta Gerwig (Piccole Donne), Lorene Scafaria (Hustlers) e Lulu Wang (“The Farewell”). A distinguersi per il dresscode anche Spike Lee che ha reso omaggio a Kobe Bryant indossando uno smoking del colore dei Laker (viola e oro) con il numero 24 applicato sulla giacca. Spike Lee che ha consegnato sul palco dell’Academy uno dei riconoscimenti piu’ importanti, quello per la miglior regia che e’ andato a Bong Joon-ho per ‘Parasite’. La commedia nera coreana ha trionfato nella notte piu’ importante del cinema conquistando anche il premio piu’ ambito, quello per il miglior film: e’ la prima volta nella storia dell’Academy che succede a un film non in lingua inglese. ‘Parasite’ ha vinto anche nelle categorie miglior film internazionale e migliore sceneggiatura originale.

Nessuna grande sorpresa invece nelle altre categorie: l’Oscar per il miglior attore e’ andato a Joaquin Phoenix per ‘Joker‘, mentre il suo equivalente al femminile lo ha conquistato Reene Zellweger per ‘Judy’ il biopic sulla vita di Judy Garland a cui ha dedicato il premio definendola una “delle eroine che uniscono e ci aiutano a trovare il meglio di noi”. Eletto miglior attore non protagonista Brad Pitt per ‘C’era una volta a Hollywood’, mentre per la miglior attrice non protagonista e’ stata scelta Laura Dern per ‘Marriage Story‘.

LEGGI ANCHE

La recensione no spiler di ‘Joker’

RECENSIONE NO SPOILER | Disponibile su Netflix ‘The Irishman’, il testamento del ‘gangster movie scorsesiano’

MIGLIOR FILM

1917

The Irishman

Piccole donne

Jojo Rabbit

Joker

Storia di un matrimonio

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

Le Mans 66 – La grande sfida

MIGLIOR REGIA

Martin Scorsese – The Irishman

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – C’era una volta… a Hollywood

Bon Joon Ho – Parasite

Todd Phillips – Joker

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Jonathan Pryce – I due papi

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saorsie Ronan – Piccole donne

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy

Cynthia Erivo – Harriett

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins per I due papi

Al Pacino per The Irishman

Joe Pesci per The Irishman

Brad Pitt per C’era una volta… a Hollywood

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Margot Robbie – Bombshell

Kathy Bathes – Richard Jewell

Florence Pugh – Piccole donne

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

C’era una volta… a Hollywood

Storia di un matrimonio

Parasite

Cena con delitto – Knives Out

1917

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

The Irishman

I due papi

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Dov’è il mio corpo?

Klaus

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Toy Story 4

Missing Link

MIGLIOR FILM STRANIERO

Les Misérables (Francia)

Honeyland (Macedonia del Nord)

Corpus Christi (Polonia)

Parasite (Corea del Sud)

Dolor y Gloria (Spagna)

MIGLIOR DOCUMENTARIO

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (Id You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Widow

Saria

A Sister

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MIGLIORE COLONNA SONORA

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“I’m standing With You” da Atto di fede

“Into the Unknown” da Frozen II – Il segreto di Arendelle

“Stand Up” da Harriet

“(I’m Gonna) Love Me Again” da Rocketman

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da Toy Story 4

MIGLIOR FOTOGRAFIA

1917

C’era una volta… a Hollywood

Joker

The Irishman

The Lighthouse

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURE

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent – Signora del Male

1917

MIGLIORE SCENOGRAFIA

The Irishman

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

Jojo Rabbit

MIGLIORI COSTUMI

Joker

Piccole donne

C’era una volta… a Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

MIGLIOR MONTAGGIO

Le Mans 66 – La grande sfida

The Irishman

Parasite

Jojo Rabbit

Joker

MIGLIOR SONORO (SOUND EDITING)

1917

Le Mans 66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta… a Hollywood

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO (“SOUND MIXING”)

1917

Le Mans 66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta… a Hollywood

Ad Astra