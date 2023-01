VIDEO | Le accuse di Andrea a Nicole: “Mi menava, sono stato due volte in ospedale”

ROMA – Due volte in ospedale, piatti che volano e corna. La storia d’amore finita (male) tra l’attrice Nicole Murgia e il calciatore Andrea Maestrelli torna a far parlare di sè anche nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera nella Casa più spiata d’Italia i due Vipponi hanno portato tensioni e malumori vissuti al di fuori del Grande Fratello.

La relazione tra l’attrice mamma di due figli e il calciatore non è andata nel migliore dei modi e durante alcuni loro scontri e confronti, si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello, hanno lasciato intendere dei particolari molto interessanti che non sono passati inosservati sia fuori che dentro la Casa. Durante un forte faccia a faccia, a causa di una Nomination non gradita da parte dell’attrice, il calciatore ha lasciato intendere che Nicole sia stata poco fedele nella loro storia e che nei loro scontri siano addirittura volati dei piatti.

A confermare le accuse di violenza è lo stesso Andrea che tramite il linguaggio snap, comunica dei particolari molto delicati ad Edoardo Tavassi sul loro rapporto. ‘Mi menava – Sono stato due volte all’ospedale – Corna‘ aveva comunicato segretamente all’altro Vippone.

Dopo il filmato, Nicole prende la parola e conferma che tra loro ci sono stati dei forti scontri “forse qualche schiaffo dopo alcune offese”, dice l’attrice, ma si allontana dalle accuse secondo cui Andrea sia andato all’ospedale per colpa sua.

Ovviamente ai social non è sfuggito questo momento: il messaggio di Andrea è stato ovviamente decodificato. #GFVIP pic.twitter.com/461XTinrwu — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2023

