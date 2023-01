Il futuro del San Giacomo secondo Rocca: potrebbe diventare un presidio socio sanitario

L’ex ospedale San Giacomo, chiuso nel 2008 dall’allora presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, potrebbe tornare ad ospitare funzioni socio sanitarie. E’ un’ipotesi in campo in caso di vittoria alle prossime elezioni regionali del candidato alla presidenza della Regione Lazio, per il centrodestra, Francesco Rocca.

“Sul San Giacomo- ha spiegato lo stesso Francesco Rocca a margine di una conferenza stampa dedicata alle alleanze elettorali- bisogna per prima cosa mettersi d’accordo con la proprietà. Ma a mio avviso c’è la necessità di guardare ad altre destinazioni che non siano per forza un ospedale per acuti. Penso, ad esempio, ad altre strutture socio sanitarie di cui c’è necessità. Probabilmente di una struttura per acuti nel centro di Roma, che si sta spopolando, non ce n’è necessità. Una scelta è stata fatta, quindi potrebbe essere recuperato come luogo di risposta ai bisogni socio sanitari dei nostri cittadini”.

La struttura, ubicata nel tridente di Roma, a pochi metri da via del Corso, non tornerà dunque ad essere un ospedale, come chiesto in passato, più volte, da parte della destra romana. Ma in caso di vittoria elettorale si potrebbero il San Giacomo potrebbe ospitare una Rsa o una struttura sanitaria di prossimità.

