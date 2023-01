Stasera la seconda puntata della serie ‘Il Nostro Generale’, le anticipazioni

ROMA – Secondo appuntamento questa sera, 10 gennaio, su Rai1 con ‘Il Nostro Generale‘, la serie tv in 4 puntate su Carlo Alberto dalla Chiesa, con protagonista Sergio Castellitto. Nella prima puntata andata in onda ieri sera il Colonnello dalla Chiesa, comandante della Legione di Palermo, è stato nominato Generale e trasferito insieme alla famiglia a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata. Il Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, dalla Chiesa non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti.

IL NOSTRO GENERALE, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Il lavoro del Nucleo nonostante l’entusiasmo e i metodi innovativi del generale, parte in salita. Hanno pochi mezzi, sono guardati con sospetto all’interno dell’Arma, ma soprattutto non riescono a portare quei risultati immediati che a Roma pretendono da loro. Dalla Chiesa decide di infiltrare nell’organizzazione Frate Mitra, al secolo Silvano Girotto, un prete rivoluzionario. Grazie a lui, vengono individuati i capi brigatisti Curcio e Franceschini.

Le due puntate conclusive de ‘Il Nostro Generale’ andranno in onda il 16 e 17 gennaio.

