Harry rovina il compleanno di Kate Middleton: le accuse nel libro ‘Spare’

ROMA – Kate Middleton ha compiuto ieri 41 anni, nel silenzio generale. La principessa del Galles, nata il 9 gennaio del 1982, è rimasta vittima del ciclone nato dall’autobiografia ‘Spare’, in cui il principe Harry ha lanciato bombe al vetriolo sulla Casa Reale. Ogni anno il compleanno di Kate era anticipato da un ritratto fotografico condiviso sui social, a cui seguiva un’onda di news sui tabloid inglesi, sia online che nelle edicole il giorno dopo. Quest’anno no. La Royal Family si è chiusa nel silenzio e così anche il compleanno di Middleton è passato in sordina. Sul profilo Twitter solo un timido cinguettio di auguri.

🎂 Wishing The Princess of Wales a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/IXfc9LItG9 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 9, 2023

LE ACCUSE DI HARRY A KATE NEL LIBRO SPARE

D’altronde Kate Middleton è una delle protagonisti dell’autobiografia di Harry che nelle oltre 400 pagine del libro ‘Spare’ non ha risparmiato attacchi alla cognata e al fratello William. Sarebbero stati loro, ad esempio, a suggerire al principe di indossare la tanto discussa uniforme nazista nel in party in maschera del 2005. Ma non solo. Nel libro vengono raccontati anche diversi scontri tra Kate Middleton e Meghan Markle, uno di questi quando l’attrice accusò la cognata di soffrire di ‘baby brain’, un deficit della memoria che colpisce molte donne incinta. Sembra che Kate, all’epoca in attesa del terzogenito Louis, non abbia reagito affatto bene, andando su tutte le furie. C’è poi il ‘calze-gate’ scoppiato alla vigilia delle nozze tra Meghan e Harry, L’attrice avrebbe chiesto a tutte le damigelle, compresa la piccola Charlotte, di non indossare i collant, violando il protocollo e generando l’ira di Kate, che in un’accesa discussione avrebbe portato Meghan alle lacrime. Dulcis in fundo ‘il gloss della discordia’. La moglie di Harry avrebbe applicato sulla bocca il lucidalabbra di Kate prendendone una goccia con il dito, generando una reazione di disgusto da parte della cognata.

