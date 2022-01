Rifiuti, il sindaco di Magliano Romano contro Calenda: “Superficialità e disinformazione”

ROMA – “A che titolo e a nome di chi Carlo Calenda interviene in questa vicenda non è chiaro. Di chiarissimo c’è invece, la superficialità e la disinformazione sulla base delle quali definisce Magliano l’area più appropriata per realizzare una discarica. Altro che giunta ombra! Solo dichiarazioni sguaiate che confermano l’ormai cronica incapacità della politica romana di individuare all’interno dei confini della Capitale la propria discarica. Quando si interviene su un tema tanto delicato e complesso mi aspetto da parte della politica dichiarazioni informate e consapevoli, non ispirate dagli amici degli amici“. E’ quanto si legge in una nota del sindaco di Magliano Romano, Francesco Mancini.