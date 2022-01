Università e ritorno in aula, l’ottimismo del rettore di Palermo: “In 3 settimane calo della curva dei contagi”

PALERMO – “Sono ottimista sul fatto che nell’arco di due o tre settimane assisteremo a un calo della curva epidemiologica: quello sarà il momento in cui dovremo mettere tutte le massime energie per tornare in presenza e per dare ai nostri ragazzi la contezza che non siamo una università telematica ma siamo un ateneo che tiene conto della presenza degli studenti in aula”. Lo ha affermato il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, alla Dire, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022, che si è svolta al teatro Politeama e che ha visto la partecipazione della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tra i presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, e il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando.

