Si finge un cliente per derubare un rider, 16enne denunciato in provincia di Siracusa

NAPOLI – Giovane rider aggredito da un finto cliente ad Avola, in provincia di Siracusa. L’episodio è avvenuto sabato ma è stato reso noto soltanto oggi. Il collaboratore di una nota pizzeria del centro storico di Avola è stato rapinato da un 16enne che si era finto cliente ordinando una pizza a domicilio presso la stazione ferroviaria. Appena entrato in stazione, il rider è stato aggredito dal giovane che era armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna.



La vittima ha reagito al rapinatore che voleva i ricavi delle consegne e nel corso della colluttazione ha subito numerose coltellate prima che il 16enne fuggisse. In ospedale i medici hanno applicato al giovane più di 50 punti di sutura in varie parti del corpo. Le indagini del commissariato di polizia di Avola hanno consentito di individuare l’aggressore, che aveva usato il cellulare della madre per mettere in atto la rapina. Nell’abitazione del 16enne gli investigatori hanno trovato il passamontagna utilizzato nella rapina e il cellulare dal quale è partita la telefonata alla pizzeria. L’aggressore è stato denunciato per tentata rapina e lesioni personali.