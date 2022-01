Lesione del crociato per Chiesa: stagione finita per lo juventino

ROMA – “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Recita così il comunicato della Juventus che di fatto rischia di mettere la parola fine alla stagione dell’azzurro. E sui social network l’hashtag #ForzaFederico diventa subito trending topic.

IL RIENTRO IN CAMPO IN ESTATE

L’intervento chirurgico per sostituire il legamento lesionato con una porzione del tendine rotuleo ha purtroppo tempi di recupero lunghissimi, intorno ai sei mesi. Questo vorrebbe dire stagione finita per lo juventino, il quale salterebbe anche i play-off mondiali dell’Italia, e tornerebbe a disposizione solo ad agosto, a poco più di tre mesi dall’eventuale Mondiale in Qatar.