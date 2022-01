Anorc organizza un incontro sul data breach bancario

ROMA – Sono sempre di più i servizi a portata di click. Dalla cena consegnata a domicilio alle prenotazioni di prestazioni sanitarie passando per le operazioni bancarie, basta inserire i propri dati e il gioco è fatto. Il problema però è sempre quello: la sicurezza informatica. La minaccia di un data breach è sempre dietro l’angolo e, soprattutto, quando si parla di servizi di home banking il pericolo che si corre può, alle volte, superare la comodità che ci offre. Anche per quest’anno Anorc in collaborazione con Azienda Banca, con l’organizzazione di Digital&Law, ha promosso l’incontro dal titolo ‘Tutto quello che avresti sempre voluto chiedere sul data breach (in ambito bancario)’ programmato il 13 gennaio dalle 15.30 alle 16.30 sulla piattaforma DIGEAT PLUS.

Nonostante la tecnologia ci abbia fornito strumenti sempre più performativi in ambito di cybersecurity, come l’autentificazione a due fattori, le smart card o i più recenti metodi di identificazione e autentificazione biometrica basati sull’intelligenza artificiale, lo strumento più efficace resta sempre una diffusa cultura digitale. Infatti, è proprio l’elemento umano l’anello più debole della catena della sicurezza, ecco perché il passaggio al digitale deve avvenire grazie ad un completo coinvolgimento dei dipendenti e del management e la prima vera rivoluzione è nel cambiamento delle abitudini.

Azienda Banca e Anorc propongono un webinar dedicato a coloro che quotidianamente operano a contatto con i dati, per cercare di capire su quali aspetti è necessario puntare l’attenzione per prevenire incidenti legati alla sicurezza informatica e curare nel miglior modo possibile eventi che possono comportare danni rilevanti per il patrimonio informativo aziendale.

All’evento parteciperanno l’avvocato Andrea Lisi, presidente di Anorc Professioni, l’avvocato Massimiliano Lovati, presidente di Anorc, e Alberto Grisoni, direttore di Azienda Banca. Per iscriversi all’evento gratuito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tutto-quello-che-avresti-sem pre-voluto-chiedere-sul-data-breach-231462579807. Per rimanere aggiornati è possibile seguire Anorc su Facebook e su LinkedIn.