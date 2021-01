Usa, l’appello del Papa: “La violenza è autodistruttiva, autorità rasserenino”

ROMA – “Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati uniti d’America, scosso dal recente assedio al Congresso, prego per coloro che hanno perso la vita, cinque, in quei drammatici momenti. Ribadisco che la violenza è autodistruttiva sempre. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Esorto le autorità dello Stato e l’intera popolazione a mantenere un alto senso di responsabilità al fine di rasserenare gli animi, promuovere la riconciliazione nazionale e tutelare i valori democratici radicati nella società americana”. Così Papa Francesco dopo l’Angelus.

“La Vergine immacolata patrona degli Stati Uniti d’America – aggiunge il Papa – aiuti a tenere viva la cultura dell’incontro, la cultura della cura come via maestra per costruire insieme il bene comune. Lo faccia con tutti coloro che abitano in quella terra”.