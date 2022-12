Cgil sarda in piazza a Cagliari contro la manovra del governo. Ma la Uil diserterà

CAGLIARI – “Una manovra che non dà nulla ai lavoratori dipendenti e che toglie soprattutto ai pensionati, che non fa niente per affrontare il tema del caro-vita. In generale, una legge di bilancio iniqua ed inefficace, alla quale ci opporremo fermamente“. Così Fausto Durante, neo segretario regionale della Cgil Sardegna, lancia la manifestazione del sindacato a Cagliari, il 16 dicembre, sciopero generale di otto ore che si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale Cgil e Uil contro la legge di bilancio del governo Meloni.

La manifestazione -che si svolgerà in piazza del Carmine con gli interventi di delegati, studenti, pensionati e lavoratori, mentre le conclusioni saranno affidate al segretario confederale della Cgil nazionale, Christian Ferrari- non vedrà però la partecipazione della Uil isolana. Una divisione stigmatizzata da Durante, nel corso della conferenza stampa convocata stamane per illustrare l’iniziativa: “La Uil in 13 regioni su venti sta scioperando con la Cgil, purtroppo non in Sardegna- spiega- mentre a livello nazionale la Cisl ha un giudizio sulla manovra più positivo rispetto al nostro. Mi limito a registrare che un ex autorevole segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta, ha dichiarato di non comprendere come si possa, da un lato criticare l’insufficienza della manovra, e dell’altro non unirsi a nessuna iniziativa di sciopero. Penso che sia necessaria una discussione con Uil e Cisl, anche qui in Sardegna, perché il mondo del lavoro diviso porta a casa pochi risultati”.

Tornando alla legge di bilancio, e alle ragioni della protesta, “nel testo non c’è un centesimo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici– attacca Durante- mentre sul fisco c’è un’ipotesi di introduzione della flat tax che permetterebbe, a chi guadagna quattro o cinque più della media di un lavoratore dipendente, di pagare meno della metà delle tasse di quello stesso lavoratore. In generale, si agevolano atteggiamenti volti all’infedeltà fiscale, vedi uso del contante e scoraggiamento del Pos”.

La manovra finanziaria, aggiunge il segretario della Cgil sarda, “non aggredisce le necessità e i problemi del mondo del lavoro e dell’economia di questo Paese. Siamo in presenza di una questione salariale di proporzioni gigantesche, qualche mese fa l’Ocse ci ha detto che in Italia i lavoratori italiani hanno perso in media il 2,8% del potere d’acquisto rispetto al 1990. Siamo l’unico paese in Europa in cui i salari reali delle persone sono diminuiti”. Per questo, rimarca Durante, “chiediamo di aumentare i salari -detassando gli aumenti dei contratti nazionali- una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività, una tassazione degli extraprofitti e una rivalutazione delle pensioni”.

Sulla Sardegna, la piattaforma di rivendicazioni della Cgil riguarderà i grandi temi storici dell’isola, spiega ancora Durante, “dal diritto alla mobilità, interna ed esterna, alla sanità, dalle crisi industriali, al grande problema delle aree interne. Lo spopolamento- ricorda- non si contrasta con la propaganda o la retorica, ma prendendo iniziative concrete. Se i servizi non ci sono, le persone se ne vanno, è inevitabile”.

