Il fuorigioco semiautomatico arriva anche in Serie A: ecco le date

ROMA – “Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio”. Lo ha annunciato Lorenzo Casini ai microfoni di Rai Italia. Il presidente della Lega di Serie A ha anticipato alcuni punti della riforma della Serie A che verrà presentata il prossimo 15 dicembre: “Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell’arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma”.

COME FUNZIONA IL FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO

La tecnologia del fuorigioco semiautomatico, introdotta nei Mondiali in corso in Qatar, utilizza telecamere di localizzazione montate sotto il tetto degli stadi per tracciare la palla e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, per calcolare la loro posizione esatta sul campo. Grazie all’intelligenza artificiale, questa tecnologia fornisce un avviso automatico di fuorigioco agli ufficiali di gara all’interno della sala operatoria video.

