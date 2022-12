A Ciampino albero di Natale dorato, la sindaca: un segno di comunità e speranza

ROMA – “Un segno di comunità, al centro e nel cuore pulsante della nostra città, questo è l’albero di tutti i ciampinesi”. Con queste parole la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, ieri sera in piazza della Pace ha inaugurato un albero di tante luci dorate: “un segnale di speranza”, come lo ha definito ricordando anche il periodo buio della pandemia.

“Sarà un Natale pieno di eventi per grandi e per piccoli, per i giovani, dobbiamo riappropriarci della nostra città”, ha aggiunto Colella che ha ringraziato gli assessori e gli uffici comunali e ha ricordato la vicinanza ai cittadini dell’Amministrazione, sempre al lavoro per risolvere i problemi.

“Che sia un momento sereno per le vostre famiglie”, ha concluso la sindaca.

