VIDEO| Una clip in esclusiva dalla serie ‘The Bad Guy’

ROMA – ‘The Bad Guy’ ha debuttato su Prime Video con i primi tre episodi. I restanti tre saranno disponibili dal 15 dicembre. Alla regia Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che raccontano, tra crime e dark comedy, la storia del pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio) ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il ‘bad guy’ in cui è stato ingiustamente trasformato. Per farlo, seppellisce per sempre la sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell’America del Sud’ del clan rivale a quello di Mariano Suro (Antonio Catania), il potente boss mafioso che lo ha incastrato. Per questa nuova e non desiderata vita, Nino ha dovuto rinunciare all’amore della sua vita Luvi Bray (Claudia Pandolfi), brillante avvocata e figlia di un magistrato che ha sacrificato la sua vita per la lotta alla mafia. a differenza degli uomini della sua vita, i criminali ha preferito scagionarli. Per una persona così pratica la Giustizia è un concetto che sfuma nel quotidiano. Per questo Luvi è rassicurante nella maniera più temibile e affascinante in cui potrebbe esserlo: ti senti al sicuro solo quando sta dalla tua parte. Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente acquapark insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro. Ma fino a che punto un uomo è disposto a rinunciare a se stesso per un’ideale di giustizia?

Ecco una clip in esclusiva per i lettori della Dire in cui viene introdotto nella serie il personaggio di Enzuccio Tracina (Ivano Calafato), figlio di un ex glorioso boss di ‘Cosa nostra’ Salvatore Tracina (Vincenzo Pirrotta). Ultimogenito della famiglia Tracina, Enzuccio pensava di essersi salvato dal clan criminale. I suoi modi gentili, l’eleganza nel portamento, la sua passione per i libri non hanno mai portato nessuno a considerarlo un malavitoso. Quando è rimasto però l’ultimo dei fratelli Tracina a essere in vita, ha dovuto accettare in silenzio tutto ciò che la sua famiglia gli ha lasciato in eredità. Debiti, un acquapark scalcinato messo in piedi per riciclare fondi statali, e un matrimonio combinato con Teresa (Giulia Maenza), l’ultimogenita del loro acerrimo nemico, Mariano Suro. Un’unione voluta per ristabilire una pace che c’è stata solo nelle parole e mai nei fatti. Pur impegnandosi a essere considerato un degno erede dal padre Salvatore, Enzuccio non è fatto della stessa pasta e l’unica cosa che ha ricevuto in cambio per tutti questi sforzi sono ansia, paranoia e rassegnazione.

