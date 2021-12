VIDEO | De Luca: “Non vedo mamme ‘no Dad’ a spingere per il vaccino”

NAPOLI – “Quello che mi ha colpito è che non abbiamo trovato nessuna delle mamme ‘no dad’ impegnate in un lavoro di sollecitazione delle vaccinazioni. Le scuole si chiudono quando non ci si vaccina”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita alle sale operatorie ristrutturate dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli rispondendo a una domanda sulla situazione delle scuole in Campania.

“Siamo obbligati a vaccinare i più piccoli – avverte – anche perché i più grandi non si sono vaccinati tutti”. De Luca, sottolineando che “i vaccini sono sicuri”, ricorda che dal 16 partiranno le somministrazioni per la fascia 5-11 anni. “

Per quanto riguarda le scuole – prosegue il governatore – d, non possiamo chiudere tutto. In questo senso abbiamo fatto un accordo con l’ordine degli Psicologi per dare assistenza alle famiglie”.