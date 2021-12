Imprese, Santomauro (Unione commercialisti Trani): “Società cooperative risorsa preziosa”

NAPOLI – “Le società cooperative rappresentano una preziosa risorsa per molti territori, soprattutto nelle regioni meridionali: non bisogna dimenticare come queste realtà siano un importante elemento di sviluppo dell’economia sociale. In questo contesto, i professionisti forniscono una indispensabile azione di supporto, operando a contatto con loro in modo continuativo”. Lo ha detto Fedele Santomauro, presidente dell’Unagraco di Trani, presentando il forum “Le società cooperative – aspetti civilistici, fiscali, lavoro e revisioni”, che si terrà venerdì 10 dicembre alle ore 09:00 nella la sala congressi dell’Hotel Ottagono di Andria.

Durante il convegno si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati ai colleghi che hanno frequentato il “Corso abilitante revisore di società cooperative”, accreditato presso il Mise al fine del riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di revisore di società cooperative.All’incontro parteciperanno Giovanna Bruno (sindaco della Città di Andria), Giovanni FrancescoStea (assessore al personale e organizzazione della Regione Puglia), Francesco La Notte (consigliere regionale della Puglia). Antonello Soldani (presidente dell’Odcec Trani), Giovanni Schiavone, presidente Nazionale dell’Agci (Associazione Generale delle Cooperative Italiane), Elisabetta Dell’Olio (presidente dell’Agci Bat), Aldo Sammarelli (commercialista e revisore cooperative Agci) Giuseppe Gizzi (responsabile Relazioni Industriali Agci); Alessandro Riccioni, (responsabile Ufficio Revisioni Agci).