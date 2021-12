Tg Pediatria, edizione del 9 dicembre 2021

VACCINO, PALÙ (AIFA): “PFIZER PER FASCIA 5-11 ANNI SCELTA BEN REGOLATA”

“È una decisione ben regolata, presa anche con una valutazione a tutto campo che ha tenuto in conto sia gli studi registrativi e la valutazione dell’Ema, sia l’epidemiologia attuale di incidenza, sia gli studi di ‘real life’, cioè condotti su più di 3 milioni di bambini negli Stati Uniti per quanto riguarda la sicurezza del vaccino”. Lo ha spiegato il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, in merito all’estensione dell’utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni da parte di Aifa. Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha indicato una data precisa, il prossimo 16 dicembre, per l’inizio della vaccinazione ai bambini 5-11 anni. Secondo Palù “questo dipende dall’approvvigionamento, perché la dose e la formulazione sono con dosaggio ridotto, è un terzo, sono 10 microgrammi di Rna messaggero rispetto ai 30 che sono stati autorizzati finora per l’adulto e per gli adolescenti. Quindi c’è anche un problema di infialamento e bisogna capire che è una sorta di nuova preparazione”.

PEDIATRA: “CASI DI VRS ANCHE SOPRA 2 ANNI CON POLMONITI”

“Il 70% dei soggetti colpiti dal virus respiratorio sinciziale (vrs) sono, di solito, bambini al di sotto dei 2 anni, che mostrano prevalentemente, in questa fascia di età, infezioni alle basse vie aeree. Attualmente vediamo sì infezioni alle basse vie aeree in bimbi al di sotto dei due anni (in particolare nei primi 3 mesi di vita), che presentano bronchiolite, ma vediamo anche casi di polmonite con insufficienza respiratoria acuta in bambini di 2-3 anni causati da vrs, che prima non si osservavano”. A scattare la fotografia dell’attuale andamento del virus respiratorio sinciziale nella popolazione pediatrica è Susanna Esposito, responsabile del tavolo tecnico Malattie infettive della Sip.

COVID, BASSETTI: “RISCHIO PERICARDITE E MIOCARDITE +30 VOLTE SENZA VACCINO”

“La pericardite e la miocardite da Covid è 30 volte più frequente di quella da vaccino. Lo sappiamo in base agli studi fatti sul Covid”. Così il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “La sperimentazione del vaccino sui bambini è stata fatta e il vaccino è stato approvato sia negli Usa che in Europa. Anche la Società italiana di pediatria (Sip) ha raccomandato la vaccinazione. Non è un obbligo, i genitori ne parleranno con i loro pediatri”. Il driver del contagio in Liguria è “dato con una incidenza 8 volte superiore nella fascia 5-12 anni, quella che oggi porta all’aumento dei contagi. Adesso stiamo vaccinando con le prime dosi 50mila persone al giorno- afferma Bassetti- non erano persone no vax ma dubbiosi. L’obiettivo del super green pass è convincere le persone a vaccinarsi, per metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario e di vita”, conclude.

ALLERGIE, STUDIO CEINGE: “ORIGINE MALATTIA NELL’INTESTINO”

Il microbiota intestinale dei bambini affetti da allergie presenta delle alterazioni. È la conclusione a cui sono giunti i ricercatori del Ceinge, il centro di eccellenza dell’azienda ospedaliera universitaria della Federico II di Napoli. Il gruppo di ricerca lavora da tempo sull’ipotesi che fattori ambientali, attinenti prevalentemente a dieta e stile di vita, siano in grado di determinare un’influenza negativa sul microbioma intestinale e sullo sviluppo e funzioni del sistema immunitario, facilitando così lo sviluppo delle patologie allergiche. Di recente, il team di ricercatori aveva individuato alcune specie batteriche in grado di favorire la comparsa delle allergie, ma erano necessarie ulteriori evidenze sul ruolo di questi microrganismi nell’indurre la malattia. Così, per risolvere l’enigma dell’origine delle allergie, gli studiosi hanno utilizzato tecnologie di avanguardia per la prima volta impiegate nello studio di queste patologie.

VACCINO, REZZA: “PRESTO CIRCOLARE PER BAMBINI”

“Aifa ha approvato il vaccino per l’uso per i bambini. Ora vanno date delle indicazioni e va fatta una circolare. Siamo in attesa delle note tecniche e sulla base di quelle cercheremo di dare indicazioni adeguate”. Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, il quale ha poi tenuto a precisare che “in questo momento non mi sentirei di sbilanciarmi, però questa è una questione che si è posta non solo per i bambini, ma sempre anche per gli adulti: quella se vaccinare o meno, e con quante dosi, persone che siano state infette o che abbiano superato la malattia. Io devo dire che, anche se è vero che la malattia naturale o l’infezione naturale danno una protezione molto forte, probabilmente anche più intensa di quella che dà il vaccino, a livello internazionale si è scelto di utilizzare politiche particolarmente aggressive”.