Roma, si tuffa nudo nella fontana delle Naiadi dopo aver minacciato gli agenti

ROMA – È diventato virale il video girato ieri mattina, di un uomo, un 23enne che completamente nudo si è arrampicato sulla fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica. Il video, girato da un anonimo cittadino, mancherebbe dell’antefatto, e cioè che lo stesso uomo aveva in precedenza minacciato l’agente di Roma Capitale con il collo di una bottiglia rotta.

Gli agenti del gruppo sicurezza pubblica emergenziale, loro malgrado finiti nelle acque della fontana, hanno tratto in arresto l’uomo dopo averlo bloccato anche con ricorso all’uso dei manganelli.

IL RINGRAZIAMENTO DEL QUESTORE

Il Questore di Roma Mario Della Cioppa esprime riconoscenza a tutti gli agenti intervenuti nel sedare le intemperanze del 22enne nigeriano che oggi ha prima minacciato alcuni agenti, quindi è salito nudo sulla fontana della Naiadi a Piazza della Repubblica. Il Questore ringrazia “per aver messo a rischio la propria incolumità al fine di porre fine alle gesta sconsiderate del soggetto, esponendosi ad intemperie ed al freddo, pur di salvaguardare la stessa incolumità della persona responsabile”. Due agenti della polizia di stato sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano. “Per raggiungere lo scopo – spiega una nota della Questura – è stato utilizzato lo sfollagente in dotazione, esclusivamente per rendere inoffensivo il soggetto, senza arrecargli alcun danno fisico, attesa la pericolosità del medesimo che stava sopraffacendo l’appartenente alla Polizia Roma Capitale, intervenuto per primo”.