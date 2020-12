Uno striscione per Zaki su Palazzo Vecchio a Firenze

“Lo ringrazio per la disponibilità dimostrata oggi, dopo mesi di comunicati stampa, atti e interlocuzioni con la giunta. Durante l’incontro c’è stata l’occasione di ricordare la richiesta precisa del Consiglio e il sindaco si è impegnato a garantire una soluzione in questo senso. Era tutto quello che chiedevamo da mesi, quindi il nostro gruppo può solo ringraziare chi ci ha aiutato in queste settimane e mesi, chi non ha mai smesso di mobilitarsi e ovviamente Gianluca Costantini, il cui disegno accompagna le nostre attività e i nostri striscioni da molto tempo”.

Intanto, continua Palagi, al “quartiere 1 oggi è stato appeso lo striscione preparato grazie all’azione del nostro gruppo consiliare, con Giorgio Ridolfi e Francesco Torrigiani. Al Q2 sarà fatto lo stesso, non appena sarà pronto quello realizzato grazie a Lorenzo Palandri e Francesco Gengaroli”. E “da oggi sappiamo che non sarà necessario consegnare al Sindaco quello che stavamo preparando per il Comune di Firenze”.

“Battaglie come questa uniscono anche posizioni politiche diverse- scrive il sindaco Nardella in un tweet-. Con il consigliere Palagi condividiamo l’ennesimo appello per la sua liberazione. Alla vigilia della Giornata dei diritti umani Firenze alza la sua voce”.