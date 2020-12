Sono già 2,8 milioni gli italiani iscritti al Cashback

ROMA – Alle 17 di oggi, a meno di due giorni dall’avvio del Cashback, sono circa 2,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma per un totale di 3,1 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati, direttamente dall’app IO o attraverso i canali messi a disposizione dagli altri soggetti (i cosiddetti “Issuer Convenzionati”). Ne dà notizia un comunicato del governo.

Sull’app IO, che nel frattempo ha superato gli 8,1 milioni di download, il caricamento delle carte Pagobancomat ai fini del Cashback sta funzionando e risultano completamente operativi gli altri canali bancari da cui è possibile partecipare al programma. Il servizio di registrazione al Cashback si sta stabilizzando e non si stanno più verificando disservizi nell’accesso alla sezione Portafoglio dell’app IO. È possibile che alcuni utenti riscontrino ancora qualche difficoltà nel caricamento delle carte di credito, poiché è in fase di smaltimento la coda dei rallentamenti accumulati negli ultimi due giorni su questa specifica funzione. Inoltre, per migliorare l’esperienza dell’utente nella fruizione del servizio che consente di aderire al Cashback, è stata rilasciata una versione aggiornata dell’app IO già disponibile sugli store.

