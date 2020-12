Trovare soluzioni concrete per il futuro è la sfida di Hera in tempi di Covid

Si tratta del primo live streaming di Hera e la parola chiave dei lavori è ‘resilienza’. Del resto, Hera non da oggi gestisce i servizi fondamentali delle comunità servite “e questa responsabilità è rimasta centrale per noi anche durante l’emergenza”, assicura Tommasi di Vignano. Che continua dal palco: “Non abbiamo mai smesso di lavorare per garantire continuità e qualità dei servizi e continuando quindi a generare valore per tutti gli stakeholder. Abbiamo dimostrato di sapere affrontare le difficoltà, anche ripensando le nostre modalità di lavoro” e “attivando iniziative di supporto mirate, oltre che per i nostri dipendenti, anche per clienti e fornitori”.

SASSOON: “BISOGNA GOVERNARE LA CRISI”

In apertura di convegno, prima della tavola rotonda con tanti altri ospiti, affrontano il contesto attuale Lorenzo Massa, professore ordinario alla Business School dell’Aalborg University, e Enrico Sassoon, direttore responsabile ‘Harvard Business Review’ Italia, il quale avvisa subito sul post-Covid: “Non ci sarà più una vera normalità, ma una normalità che cambia continuamente“. E se per Massa “l’idea della crisi ci suggerisce di pensare in termini di ‘prima’, ‘durante’ e ‘dopo’, gestendo l’oggi mentre si prepara il domani”, evidenzia Sassoon: “In un momento di grande incertezza le cose cambiano velocemente, c’è una volatilità straordinaria. L’obiettivo oggi è ridurre questo tasso di incertezza, avere fattori che siano in grado di controllare per avere discontinuità”.